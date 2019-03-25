Компания «Ингосстрах» подводит промежуточные итоги либерализации: в период с 9 января по 25 марта базовая ставка по ОСАГО для физических лиц — владельцев легковых автомобилей категорий «B» и «BE» была снижена на 14 территориях, повышена — на пяти территориях. Снижены ставки по автомобилям юридических лиц во всех регионах страны.



Первые изменения стартовали 11 января 2019 года: базовая ставка тарифа в Мурманской области была снижена до 3 750 рублей (на 9% от предыдущих значений). В дальнейшем было проведено снижение базовой ставки до уровня 3 946 рублей (на 4,2% от предыдущих значений) в Вологодской, Владимирской, Ярославской и Воронежской областях и Республике Коми. На территории Республики Удмуртия размер ставки составил 3 912 рублей (снижение — на 5,1% от предыдущих значений).

В феврале снижение базовой ставки по ОСАГО до уровня 3 912 рублей произошло в Архангельске, Северодвинске и Котласе. В Магнитогорске, Брянске и Клинцах размер базовой ставки был снижен на 10,1%, до 3 705 рублей, в городах Саратове и Энгельсе снижение составило 20%, до уровня 3 295 рублей. С 6 марта размер базовой ставки на территории Пермского края был снижен на 11,3%, в городе Перми — на 7,5%, до 3 650 рублей. С 19 марта в Пензенской области базовая ставка опустилась до 3 900 рублей.

Повышение ставки осуществлено в городах Бердске, Искитиме, Железногорске, Норильске, Елабуге, а также на территории Липецкой области. Максимальное увеличение составило 6,9%, до уровня 4 406 рублей, минимальное — 5,9%, до 4 365 рублей.

«Наша компания поддерживает проект либерализации ОСАГО и внимательно следит за трансформацией рынка — анализ данных позволяет нам формировать максимально справедливые условия оформления полиса. Для оценки качественных изменений потребуется время, однако уже сейчас мы можем отметить позитивные преобразования в системе, позволяющие повысить доступность данного вида страхования. Мы надеемся, что данная тенденция будет развиваться и приведет рынок ОСАГО к рыночным условиям со справедливыми тарифами для российских автолюбителей», — комментирует директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.



9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2 746—4 942 рублей, пересмотре системы коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и изменении с 1 апреля 2019 года порядка применения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.