Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ официально приняли решение отменить свою министерскую встречу, которую ранее планировалось провести в апреле в Вене, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов в ОПЕК.

«ОПЕК+ официально согласилась отменить свою встречу, запланированную на апрель, следуя рекомендации совместного министерского мониторингового комитета, вынесенной на прошлой неделе», — передает агентство, ссылаясь на слова своих собеседников.

В Баку 18 марта состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который среди прочего вынес рекомендацию участникам договоренностей отменить апрельскую встречу всех стран альянса в Вене. Она была запланирована на 18 апреля. Вместо этого в мае в Саудовской Аравии пройдет заседание самого комитета, а общие очередные министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, как и планировалось прежде, состоятся в июне в Вене.

Альянс ранее планировал, что на апрельской встрече условия ОПЕК+ могут быть пересмотрены, однако в Баку министр энергетики России Александр Новак сообщил, что РФ не видит необходимости в пересмотре текущих параметров соглашения. В свою очередь, глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что проводить апрельскую встречу преждевременно, а до ее планировавшейся даты условия на рынке вряд ли изменятся.