Челябинское УФАС России признало СМС-рекламу банка «Открытие» ненадлежащей, следует из сообщения ведомства.

«Рекламораспространителем рекламы, поступившей на телефонный номер абонента без получения банком его предварительного согласия, признано ОАО «Банк «Открытие», — говорится в сообщении.



Ранее в ведомство обратился гражданин, который сообщил о получении в ноябре 2018 года от отправителя Otkritie СМС-рекламы. Сообщение содержало следующий текст: «Сергей, для вас мы снизили ставку на 2%! Сообщите промокод 3619569 сотруднику банка и получите кредит на сумму 607000 рублей под 11%». Предложение ограничено. Нужен только паспорт и документ, подтверждающий доход. Подробнее 88005050160. ПАО Банк «ФК Открытие».

В качестве доказательств заявителем представлен скриншот СМС-сообщения, поступившего на его телефонный номер. При этом банк «Открытие» не представил доказательств, свидетельствующих о получении им предварительного согласия абонента.

Челябинское УФАС приняло решение о признании СМС-рекламы банка «Открытие» ненадлежащей, не соответствующей требованиям ФЗ «О рекламе».



«Челябинское УФАС России по результатам рассмотрения дела выдало ОАО «Банк «Открытие», осуществившему распространение рекламы по сетям электросвязи на основании заключенного с ООО «ОСК» договора, предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе», — отмечает ведомство.



В отношении банка будет возбуждено дело об административном правонарушении. За подобное нарушение действующего законодательства для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.