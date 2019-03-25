Страховщики призвали внести изменения в закон, запрещающий телефонные рассылки, чтобы получить возможность сообщать россиянам о необходимости пройти профилактический медицинский осмотр. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

«Без изменений в федеральный закон «О связи» нам будет сложно проинформировать 100% застрахованных граждан о праве и необходимости пройти диспансеризацию. В законе предусмотрены исключения для ряда организаций, например на оповещения от МЧС о различных природных и техногенных катастрофах не требуется согласия гражданина. И если есть возможность прописать в законе, что страховым медицинским организациям также нет необходимости заручаться согласием граждан на информирование о диспансеризации, то это сняло бы с нас ограничения и помогло бы нам добиться выполнения целевых показателей», — сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, которого цитирует ФОМС.

Согласно статье 44.1 федерального закона «О связи», рассылка может быть осуществлена только при получении предварительного согласия абонента, что может помешать информированию граждан о необходимости прохождения профилактических мероприятий.

Согласно целевым результатам федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в нацпроект «Здравоохранение», страховые представители в 2024 году должны добиться 100% охвата застрахованных граждан информированием о прохождении профилактических мероприятий. При этом охват граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, должен составлять 70%.