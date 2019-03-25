Общероссийская общественная организация «Опора России» обсудит с Федеральной налоговой службой (ФНС) создание сервиса по автоматическому информированию банков о том, что держатель счета получил статус самозанятого. Об этом ТАСС сообщил президент общественной организации Александр Калинин.



«Когда самозанятый регистрируется, банк [продолжает] идентифицировать его как физлицо. Ему на счет начинают приходить деньги за услуги, но банк не понимает, что он самозанятый, он идентифицирует, что человек занимается незаконной предпринимательской деятельностью, поэтому нужно обязательно оповестить банк, что человек зарегистрировался как самозанятый. Еще нам кажется, что должен быть отдельный сервис ФНС, чтобы он сам давал банку оповещение, что человек — самозанятый <...> Завтра будет расширенная коллегия Минфина, я думаю, мы там это обсудим с главой ФНС», — сказал Калинин.

Он отметил, что «Опора России» предложит ФНС создать сервис не по запросам самозанятых, так как они могут получить справку в электронном виде и предоставить в ее банк, а с автоматическим оповещением в банк, если самозанятый привязал карту конкретного банка.

В ФНС отметили, что банки, работающие с самозанятыми лицами, могут самостоятельно проверить, имеет ли гражданин, получающий доход на свою личную карту, статус самозанятого. Провести проверку можно с помощью сервиса ФНС. Налогоплательщики также имеют возможность предоставить в банк сведения о своем статусе и полученных в рамках режима доходах, сформировав соответствующие справки в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете НПД на сайте налоговой службы, пояснили в ФНС.

Ранее Банки.ру сообщал о случаях блокировки счетов у граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых. В ФНС информация о блокировке счетов у самозанятых не поступала.

Самозанятые встретились с блокировками С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не должны использовать личные счета для ведения бизнеса.

«К нам не поступали сообщения о блокировках счетов налогоплательщиков «Налога на профессиональный доход» банками. Этот специальный налоговый режим заработал в пилотных регионах с 1 января 2019 года, и, возможно, еще не все банки успели учесть нововведения в своих подходах к оценке рисков», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение «Мой налог». По данным ФНС, к середине марта число лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, превысило 40 тыс. человек.