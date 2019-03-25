Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 61 копейку к предыдущему закрытию и составил 64,05 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 22,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,98—64,64 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,52, опустившись на 55 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,9 тыс. сделок примерно на 457,3 млн евро по курсам от 72,5 до 73,05 рубля за евро.

Российская валюта уверенно укрепилась по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1%, отступив к 64 рублям, евро снизился на 0,8% до 72,5 рубля. Отметим, что для пары USD/RUB уровень 64 рубля выступает ближайшей поддержкой. Вполне возможно, что «медведи» попытаются продавить ее. Однако стоит иметь в виду, что с фундаментальной точки зрения, учитывая текущие уровни рынка энергоносителей и макропоказатели, потенциал укрепления рубля ограничен, говорить о его существенной недооценке не стоит. Это сдержит активность игроков на понижение в долларе. Также сдерживающим фактором для открытия коротких позиций в американской валюте выступает скорое окончание налогового периода и снижение поддержки рубля со стороны экспортеров», — комментирует эксперт.

