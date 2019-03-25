Корпорация Apple в понедельник представила платежный сервис Apple Card. Презентация проходит в театре Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park («Эппл парк») в Купертино (штат Калифорния), ее трансляция ведется на сайте компании.

Сервис, который будет включать в себя виртуальную карту Apple, предоставляет пользователю статистику по расходам в реальном времени, а также разделяет траты по категориям. Отмечается, что за каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кешбэк в размере 3% от расходов за день.

Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на реализацию смартфонов iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Тим Кук, в частности, неоднократно отмечал, что рассчитывает на увеличение прибыли от различных сервисов.