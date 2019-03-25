Инвесторы за неделю, закончившуюся 20 марта, вывели из фондов, вкладывающих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 84 млн долларов против оттока в 167 млн долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании «Сбербанк КИБ».

«Сбербанк КИБ» приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Россия оказалась в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция) с оттоком в 84 миллиона долларов», — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке, получили отток в 48 млн долларов. Со стороны фондов региона EMEA и Европы, вкладывающих в РФ, был отток в 37 млн долларов, а от фондов GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — приток средств на 4,1 млн долларов.

Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали отток в 26 млн долларов, а активные — в 58 млн.

Развивающиеся рынки зафиксировали в отчетную неделю отток в 407 млн долларов против 2,8 млрд долларов неделей ранее. Фонды GEM получили приток в 126 млн долларов против оттока в 203 млн долларов в предыдущую неделю. Среди стран БРИКСТ лишь Китай получил приток — в 321 млн долларов. Бразилия зафиксировала крупнейший в абсолютном выражении отток средств — в 165 млн долларов, а Турция — в 34 млн долларов.