В музее Центрального банка 25 марта открылась выставка «Магия театра», где представлены изображения посвященных театру памятных монет Банка РФ. Экспозиция приурочена ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта, и к Году театра.



Оригиналы монет, их фотографии и слепки можно увидеть в «Золотой кладовой» — основной выставке музея. По данным музея Банка России, история выпуска Центробанком памятных монет театральной тематики насчитывает ровно 30 лет — первые из них были отчеканены в 1989 году. За это время было выпущено более 100 монет, посвященных театру. 19 из них представлены в «Золотой кладовой» музея.

«В каждую работу вкладывается очень большой труд, время, силы. У нас нет проходных работ, у нас нет маленьких и больших — ко всем работам одинаковое отношение», — сказал на открытии выставки главный художник Гознака Александр Бакланов, участвовавший в разработке монет «театральной» серии.

По мнению сотрудников музея Банка России, его экспозиция пользуется особой популярностью у посетителей. «За последний год — около пяти тысяч посетителей. В среднем в хорошем ведомственном музее — обычно две тысячи», — рассказал хранитель музея Александр Бугров.

Выставка «Магия театра» в здании Центрального банка Российской Федерации будет доступна для посетителей по записи с 26 марта по 28 сентября 2019 года. На ней представлены изображения лучших из посвященных театру монет из драгоценных металлов, которые выпустил Банк России. Изображения сопровождаются описаниями технических характеристик и историями создания рисунка каждой из монет.