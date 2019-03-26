Национальный банк Казахстана планирует поддерживать базовую ставку на уровне 3—3,5% в реальном выражении, а уровень инфляции снизить до 3—5% с 2022 года, сообщил глава ведомства Ерболат Досаев.

В начале марта Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25%. Годовая инфляция по итогам февраля сложилась на уровне 4,8%.

«Национальный банк Казахстана будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки, положительной в реальном выражении в пределах 3—3,5%. При усилении рисков выхода инфляции за пределы установленного целевого коридора денежно-кредитная политика может быть ужесточена», — сказал Досаев во вторник в ходе заседания правительства.

При этом он подчеркнул, что для реализации задачи по проведению эффективной денежно-кредитной политики и мер по контролю за инфляцией Национальный банк сохранит режим инфляционного таргетирования с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивости экономического развития страны и роста уровня жизни населения.

Нацбанк Казахстана сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке страны Текущий курс тенге устойчив и складывается на бирже без участия Нацбанка.

Глава Нацбанка добавил, что предлагается сохранить коридор инфляции 4—6% до 2021 года, а с 2022 года снизить его до 3—5% и поддерживать в долгосрочной перспективе.

Председатель Национального банка Казахстана также проинформировал о задаче по обеспечению стабильности валютного рынка. «Национальный банк Казахстана ставит перед собой задачу по повышению предсказуемости динамики курса тенге. При сохранении политики невмешательства в валютные торги Национальный банк Казахстана оставляет за собой право проведения сглаживающих интервенций», — сообщил Досаев.

Он подчеркнул, что регулярность и прозрачность информации о планируемых операциях по покупке или продаже иностранной валюты придадут стабильность валютному рынку. Будут приняты меры по развитию рынка производных финансовых инструментов как важного инструмента хеджирования валютных рисков.