Центробанк попросил банки отчитаться о том, какие меры они применили к клиентам из санкционного списка по Украине. Как пишет газета «Ведомости» , соответствующее письмо службы текущего банковского надзора ЦБ (издание ознакомилось с документом, топ-менеджеры двух банков подтвердили его получение) появилось в личных кабинетах банков 22 марта, а предоставить сведения банки должны были до полудня понедельника, 25 марта.

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 года, включив в санкционный список 322 человека и 68 организаций, а с учетом декабрьских дополнений в нем теперь 567 человек и 75 организаций, включая министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-премьера, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, генпрокурора Юрия Луценко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, бывшего лидера запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша, экс-руководителя запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Мустафу Джемилева, а также крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовую компанию «Гео Альянс», производителя спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одну из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производителя грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производителя теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго» и других физических и юридических лиц.

Среди ограничений — блокировка средств, ценных бумаг и имущества в России и запрет на вывод капитала из РФ.



Регулятору банки должны были сообщить, в отношении скольких лиц они применили меры, на какую сумму заморозили денежные средства, назвать вид ценных бумаг, на которые наложена блокировка, и их количество, а также вид другого замороженного имущества, знает газета «Ведомости», но уточняет, что представители ЦБ и крупнейших банков на ее вопросы в понедельник не ответили.