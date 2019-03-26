Сервис Faktura.ru представил модуль удаленной идентификации клиентов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС), который является частью продуктовой линейки решений в рамках финтех-инноваций ЦБ. Продукт предназначен как для действующих партнеров Faktura.ru, так и для банков со сторонними решениями для онлайн-банкинга.

Как говорится в сообщении Faktura.ru, первый удаленный контакт с клиентом банк может организовать через любой удобный канал или их комбинацию: через e-mail, СМС, push, контекстную рекламу, баннер на сайте банка или на иных интернет-ресурсах.

Далее потенциальный клиент авторизуется с использованием учетной записи портала госуслуг и предоставляет согласие на передачу биометрических данных. После успешного прохождения идентификации он дает согласие на обработку персональных данных, принимает оферту банка. Далее клиент устанавливает постоянный пароль для входа в личный кабинет.