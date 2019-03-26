Кредит Европа Банк проводит акцию по кредитным картам. В акции «Невероятно, но факт! Рассрочка 0%» участвуют кредитные карты Card Credit Plus, Card Credit MС/Visa, Ferrari, Metro MC, Travelpass, Megacard и «Ашан».

В период с 25 марта по 30 апреля 2019 года при совершении держателями вышеперечисленных кредитных карт покупки на сумму от 3 тыс. рублей (за счет доступного кредитного лимита) предлагается рассрочка под 0% годовых.



«Период рассрочки зависит от категории покупок. Так, рассрочка на три месяца предоставляется по товарам и услугам, относящимся к категориям «одежда и обувь», «туроператоры», «ж/д и авиабилеты, «транспорт», «электроника, бытовая техника», «строительные и хозяйственные материалы, мебель», «услуги страхования». Рассрочка на три или шесть месяцев доступна в категориях «медицина», «фитнес», «отели и гостиницы», «ювелирные изделия, аксессуары, изделия из стекла», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

Запрос на получение рассрочки можно оформить в интернет-банке или мобильном банке в день совершения покупки до 22:00 мск.

