«Ингосстрах» и компания DocDoc, входящая в экосистему Сбербанка, предоставили владельцам полисов ДМС новый сервис. Теперь клиенты «Ингосстраха» по ДМС могут выбирать врача и клинику на основе удобных фильтров и записаться на прием онлайн.

Для этого необходимо авторизоваться по полису ДМС либо в мобильном приложении «Ингосстраха» IngoMobile, либо в мобильном приложении или на сайте DocDoc. После этого, используя удобные фильтры, застрахованный может выбрать нужного врача. Затем будущий пациент может записаться онлайн без необходимости звонить в кол-центр страховой компании. На сайте DocDoc также можно ознакомиться с информацией об образовании, опыте врача и проверенными отзывами, собранными по результатам предыдущих приемов пациентов.

В течение года сервис станет доступен для 396 медицинских центров. Сейчас в Москве записаться через DocDoc по ДМС можно в 42 клиники.

«Мы надеемся, что увеличение доступности онлайн-сервисов для застрахованных повысит проникновение в розничный и корпоративный сегменты страхования ДМС, создаст дополнительное преимущество на высококонкурентном рынке, а также поддержит часть основных партнеров компании, предоставляющих лечебно-профилактические услуги нашим застрахованным, — сказал директор по стратегии компании «Ингосстрах» Александр Гогленков. — В ближайшее время через онлайн-канал мы предоставим новые функции, которые повысят качество обслуживания застрахованных по ДМС, находящихся в любой точке России».

«Рынок ДМС высококонкурентен. Решающее преимущество получат компании, которые действительно заботятся о своих клиентах и дают им лучшие продукты. Мы рады, что в партнерстве с компанией «Ингосстрах» смогли дать застрахованным отличный сервис — быструю и удобную запись к врачу», — поделился основатель DocDoc Дмитрий Петрухин.