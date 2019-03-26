Пытавшиеся обмануть «АльфаСтрахование» и получить возмещение по ОСАГО за несуществующее ДТП приговорены в Москве к двум и двум с половиной годам лишения свободы условно.

Собственник автомобиля Volkswagen Jetta, имея непогашенную судимость за разбой, вступил в преступный сговор с владельцем автомобиля Ford Focus, клиентом «АльфаСтрахования». Инсценировав в 2017 году ДТП c участием обеих машин, подельникам удалось ввести в заблуждение вызванных на место аварии сотрудников ГИБДД. Далее водитель Ford Focus обратился в «АльфаСтрахование» для получения возмещения по прямому урегулированию убытков.

При изучении предоставленных материалов у сотрудника управления урегулирования убытков «АльфаСтрахования» возникли подозрения о недостоверности заявленных событий. Сотрудники службы экономической безопасности страховой компании с помощью камер наружного видеонаблюдения выяснили, что Ford Focus ездил с указанными повреждениями еще за год до заявленного события. В то же время, согласно показаниям бывшего владельца Volkswagen Jetta, данный автомобиль он продал в 2013 году после ДТП, в котором и были получены повреждения, которые нынешний владелец выдавал за свежие.

Транспортно-трасологическое исследование подтвердило, что повреждения автомобиля Ford Focus не могли быть получены при указанных заявителем обстоятельствах. При личной беседе страхователь категорически отрицал факт обмана. «АльфаСтрахование» отказало в страховом возмещении, а материалы расследования были переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

«Судебное следствие велось около полугода, подсудимые свою вину не признали, однако Лефортовский районный суд Москвы счел совершенное ими преступление доказанным и, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, приговорил мошенников к двум и двум с половиной годам лишения свободы условно», — отметил руководитель управления по экономической безопасности МРЦ «АльфаСтрахования» Валерий Якличев.