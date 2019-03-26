Мобильный оператор Tele2 и «Воентелеком» обсуждают проект создания мобильного оператора для военных, стороны близки к подписанию контракта. Об этом сообщил журналистам в Екатеринбурге генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«Мы близки к подписанию контрактов, такой проект есть. «Воентелеком» — наш партнер, который планирует развивать продукт с фокусом на военных. Мы фактически сдаем в аренду свою радиосеть (Mobile Virtual Network, MVNO)», — сказал глава Tele2.

В феврале 2019 года Госдума приняла закон, который запрещает военнослужащим раскрывать в Интернете данные о себе и пользоваться смартфонами на службе.

«Это хороший интересный сегмент, мы надеемся, что мы сможем повысить долю рынка в таком специфическом сегменте, как военные», — пояснил Эмдин.

«Бренд — это отдельная история с учетом того, что мы работаем на массовом сегменте, мы уже довольно много вложили в этот бренд, поэтому нам бы хотелось оставить бренд на рынке, поскольку люди его знают. Но бренд достался нам от предыдущих акционеров, нам предстоят еще переговоры со шведским Tele2», — добавил он.