Мобильный оператор Tele2 и «Воентелеком» обсуждают проект создания мобильного оператора для военных, стороны близки к подписанию контракта. Об этом сообщил журналистам в Екатеринбурге генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
«Мы близки к подписанию контрактов, такой проект есть. «Воентелеком» — наш партнер, который планирует развивать продукт с фокусом на военных. Мы фактически сдаем в аренду свою радиосеть (Mobile Virtual Network, MVNO)», — сказал глава Tele2.
В феврале 2019 года Госдума приняла закон, который запрещает военнослужащим раскрывать в Интернете данные о себе и пользоваться смартфонами на службе.
«Это хороший интересный сегмент, мы надеемся, что мы сможем повысить долю рынка в таком специфическом сегменте, как военные», — пояснил Эмдин.
«Бренд — это отдельная история с учетом того, что мы работаем на массовом сегменте, мы уже довольно много вложили в этот бренд, поэтому нам бы хотелось оставить бренд на рынке, поскольку люди его знают. Но бренд достался нам от предыдущих акционеров, нам предстоят еще переговоры со шведским Tele2», — добавил он.
Подконтрольный Министерству обороны оператор «Воентелеком» получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране, сообщает со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора газета «Ведомости», уточняя со слов сотрудника одного из виртуальных операторов и совладельца другого, что MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2.