Новая экономическая реальность уберегла Россию от кризиса и позволяет чувствовать себя гораздо увереннее на глобальной сцене, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на расширенной коллегии Минфина.

«И вы, Дмитрий Анатольевич (Медведев. — Прим. ред.), и вы, Антон Германович (Силуанов. — Прим. ред.), в своих выступлениях говорили о новой макроэкономической реальности и макроэкономической стабильности. Если бы в прошлом году не было новой системы, падение цен на нефть, которое мы видели в конце года, а у нас, напомню, цены с 86 долларов за баррель падали до 50 долларов за баррель, то есть больше трети нефтяные котировки потеряли, в прошлой реальности это бы привело к экономическому кризису», — сообщил Орешкин.

«Новая реальность позволила нам вот такие внешние колебания, которые еще сопровождались всеми санкционными историями, пережить спокойно. Но также важно понимать, что эта реальность — она нам позволяет себя чувствовать гораздо более уверенно и на глобальной сцене», — добавил глава МЭР.

В ЦБ назвали слабое место российской экономики Тем не менее бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики довольно устойчиво защищает финансовую стабильность, считают в ЦБ.

Орешкин привел для сравнения ситуацию 80-х годов, когда падение цен на нефть повлекло за собой серьезный экономический кризис в СССР. «Здесь прямое сравнение, например, с 80-ми годами прошлого века, тогда Советский Союз был самым слабым звеном на нефтяном рынке, сильно зависели бюджетные доходы, платежный баланс от поступлений, и падение цен на нефть, конечно же, привело к серьезному экономическому кризису», — сказал министр.

В настоящее время, по словам Орешкина, относительно 80-х годов Россия поменялась местами с Саудовской Аравией. «Теперь они являются самым слабым местом, это нам позволяет, конечно же, чувствовать себя гораздо увереннее, и вот эта новая макроэкономическая конструкция — это залог стабильного развития российской экономики», — резюмировал он.

Орешкин в выступлении также обратил внимание на важность командной работы российских ведомств при достижении целей развития России. Также министр отметил важность настройки и создания эффективной работающей системы государственного управления, бюджета и государственных программ.