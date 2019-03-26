Сбербанк обсуждает с ЦБ различные варианты интеграции своей системы переводов по номеру телефона с Системой быстрых платежей (СБП) регулятора. Об этом на пресс-конференции сообщила зампред правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.



«Мы достаточно в плотном диалоге находимся с Центральным банком, как с точки зрения технического анализа интеграции наших платформ, так и с точки зрения запуска. Мы рассматриваем совершенно разные пути и возможности нашей интеграции, соответственно в ближайшее время, надеюсь, что мы сможем сформировать конкретные новости, которыми вас порадуем», — сказала топ-менеджер.

Однако во время презентации Светлана Кирсанова упомянула, что Сбербанк активно развивает собственный сервис переводов по номеру телефона. К нему уже присоединились Тинькофф Банк и Совкомбанк. По словам зампреда правления Сбербанка, госбанк ведет переговоры и с другими участниками рынка.