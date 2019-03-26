Сбербанк не ожидает увеличения рисков на фоне роста потребительского кредитования, сообщила на пресс-конференции зампред кредитной организации, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова. По ее словам, все показатели Сбербанка сейчас находятся в пределах нормы.



«Все нормативы, которые непосредственно заявляются Центральным банком, — и в рамках «Базеля», и непосредственно нормативы Центрального банка — нами очень четко мониторятся, никаких превышений традиционных показателей мы не наблюдаем на сегодняшний день. Будем внимательно следить за тем, каким образом ЦБ будет менять или не менять свою ключевую ставку, в зависимости от этого risk-policy тоже может меняться», — отметила топ-менеджер. По сравнению с прошлым годом ситуация не ухудшилась, добавила Кирсанова.

В 2018 году Сбербанк показал рекордный рост привлечения и кредитования в розничном сегменте, следует из презентации кредитной организации. Так, в прошлом году объем привлеченных средств на депозиты и текущие счета увеличился на 7% в годовом выражении, до 12,8 трлн рублей. Кредитование физлиц выросло на 25%, объем выданных ссуд превысил 6 трлн рублей. Больше половины розничного кредитного портфеля приходится на ипотеку.