Около 2,5 тыс. предпенсионеров в 42 субъектах РФ проходят программу переподготовки и повышения квалификации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе выступления на рабочей встрече членов Совета Федерации на тему «О национальном проекте «Демография».

«Программа переподготовки и повышения квалификации предпенсионеров — это те проекты, которые реализуются в рамках изменений пенсионной системы. Уже в 42 регионах эта работа идет. <...> Около 2,5 тысячи предпенсионеров сегодня получают эти услуги», — сказал Топилин.

Он также отметил, что наиболее активная работа по данному проекту ведется в Республике Башкортостан, Ставропольском и Хабаровском краях, Ростовской, Архангельской, Брянской и Рязанской областях.