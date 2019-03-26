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• Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку. ЦБ принял решение о государственной регистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Как ранее сообщали СМИ, известный IT-бизнесмен из Казани — президент группы Fix Дмитрий Еремеев, сделавший свое состояние в том числе на популярном в России и странах СНГ кешбэк-сервисе ePN.bz, — создает банк нового типа, который планирует назвать в честь казанского физико-математического лицея № 131, где учился он сам и члены его семьи.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях возобновила рост. По итогам второй декады марта показатель составил 7,72% против 7,68% за первую декаду месяца и в третьей декаде февраля. Максимальная ставка остается на самом высоком уровне с мая 2017 года (по итогам первой декады указанного месяца показатель равнялся 7,92%). Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 процентных пункта.

• В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Следственный комитет РФ возбудил в отношении экс-министра уголовное дело. Отмечается, что в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество». По данным следствия, в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов похитил у этих компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

• В ЦБ назвали слабое место российской экономики. По словам председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, это отсутствие внутренних источников длинных денег. «Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», — рассказала она. Также на заседании коллегии Минфина глава Центробанка заявила, что регулятор не будет использовать операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля.