Новикомбанк усовершенствовал сервис платежей через каналы дистанционного банковского обслуживания в рамках программы развития клиентского сервиса, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Благодаря подключению дополнительного функционала и расширению перечня поставщиков оплатить коммунальные услуги (ЖКХ), газ и электроэнергию стало значительно легче. Для этого достаточно в мобильном приложении или интернет-банке Новикомбанка ввести один из следующих показателей: единый лицевой счет, счет плательщика или ИНН получателя», — говорится в сообщении.

В частности, подключение ДБО банка к единой базе ГИС ЖКХ или ЕИРЦ дает возможность клиентам Новикомбанка оплатить услуги или задолженность по ЖКХ, указав только единый лицевой счет или код квитанции. В случае их отсутствия можно использовать ИНН получателя, указанный в квитанции, уточняют в банке.

Комиссия за оплату услуг ЖКХ не взимается.