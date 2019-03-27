Английская компания Wuabit разрабатывает криптовалютный кошелек, который будет являться программным агентом, управляемым искусственным интеллектом и доступным через интерфейс мессенджера WhatsApp. При этом пользователи будут управлять криптовалютными трансакциями в режиме чата с ботом посредством простых команд.

По словам представителя Wuabit, первый этап разработки продукта практически завершен и основной сервис кошелька начнется с биткоина, сообщает Банкир.Ру , ссылаясь на Anycoin. Публичная бета-версия криптокошелька Wuabit должна появиться в апреле.

В будущем блокчейн-компания рассчитывает внедрить свой сервис на других платформах, включая Messenger, Telegram и Viber, и расширить перечень поддерживаемых криптовалют.