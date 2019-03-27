Житель штата Мэриленд обнаружил в своем кошельке выигрышный лотерейный билет на 1,2 млн долларов. Об этом сообщило агентство UPI .

Мужчина часто покупал лотерейные билеты, складывал их в кошелек и проверял только тогда, когда портмоне переполнялось. Пятидесятилетний американец рассказал, что слышал объявление о выигрыше, но не стал сразу же проверять кошелек, «чтобы не сглазить». Лишь через два месяца, когда никто не пришел за джекпотом, а новые купленные билеты в кошелек уже не влезали, житель Мэриленда решился провести «ревизию».

Он нашел несколько выигрышных билетов на сотни и даже тысячи долларов и счастливый билет, который сделал его миллионером. «Мое сердце забилось очень быстро, когда я обнаружил этот билет», — рассказал он журналистам.

Мужчина заявил, что несколько раз перепроверил номер, но продолжал сомневаться до тех пор, пока не увидел свое имя на чеке в штаб-квартире организатора лотереи в Мэриленде. «Да, на нем действительно было мое имя», — сказал он.

Американец планирует раздать долги, взять «долгожданный отпуск» и купить «тихий загородный домик, о котором мечтал всю свою жизнь».

Рекордный джекпот в истории США в размере 1,59 млрд долларов был разыгран в лотерею Powerball в январе 2016 года. Тогда приз был разделен между обладателями трех выигрышных билетов.