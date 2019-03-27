Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 511,91 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 227,97.

«По нашему мнению, отсутствие явных негативных факторов пока позволяет российскому рынку сохранить позитивный импульс, однако негативные корпоративные новости могут оказать сдерживающее влияние. Сегодня индекс Мосбиржи будет проторговывать диапазон 2 500—2 530 пунктов, среднесрочно мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.