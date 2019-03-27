Число выданных потребительских кредитов в феврале 2019 года достигло самого низкого показателя с сентября 2017-го. За второй месяц 2019-го было выдано 1,36 млн кредитов, или на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В феврале 2019 года было выдано 1,36 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это самый низкий показатель выдачи потребкредитов за месяц начиная с сентября 2017 года, то есть за последние полтора года», — говорится в сообщении.

Самую серьезную динамику роста количества выданных потребкредитов в феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го продемонстрировали Москва — плюс 24,1%, Московская область — плюс 19,6%, Санкт-Петербург — плюс 14,8%.