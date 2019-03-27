Промсвязьбанк уменьшил процентные ставки по двум кредитным картам. Ставка по карте «100+» и «Карте мира без границ» теперь равна 26,5% годовых (ранее — 27%).

Остальные условия не изменились.

Стоимость годового обслуживания данных карт составляет 1 190 рублей. По желанию клиента можно выпустить карту с индивидуальным дизайном, стоимость данной услуги составит 333 рубля.

Комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка и других кредитных организаций в рамках ежедневного кредитного лимита взимается в размере 4,9%, минимум 299 рублей. В случае превышения ежедневного лимита за снятие денежных средств будет взиматься дополнительная комиссия в 2%.

Предусмотрен льготный период до 55 дней по «Карте мира без границ» и до 101 дня по карте «100+». Он распространяется на операции оплаты товаров и услуг.

Кредитный лимит устанавливается банком индивидуально и варьируется по карте «100+» в диапазоне от 10 тыс. до 600 тыс. рублей, по «Карте мира без границ» — от 15 тыс. до 600 тыс. рублей.



«Процентная ставка и ранее была невысокой, а данное снижение еще больше повысит интерес к карточному продукту. Клиентам стоит обратить внимание на крупную комиссию за снятие кредитных средств», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.