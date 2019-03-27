Минфин РФ с китайскими коллегами работает над созданием платформы для выпуска евробондов РФ, номинированных в юанях. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах Российско-киргизской межрегиональной конференции.

«В текущем году мы планы по заимствованиям в иностранных валютах выполнили. Департамент (Минфина РФ. — Прим. ред.) работает с российскими банками, в основном Газпромбанк, которые в Китае работают, но мы не готовы, нет необходимой платформы для выхода на то, чтобы китайские континентальные инвесторы с юанями пришли на нашу фондовую биржу. Этих предпосылок пока нет», — сказал Сторчак.

Он добавил, что предпосылки для размещения евробондов РФ в юанях создаются и ведутся консультации с китайской стороной.