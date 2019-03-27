«Норникель» планирует до конца 2019 года запустить несколько криптовалютных платформ, в том числе для торговли палладием с использованием токенов, заявил глава компании Владимир Потанин в интервью Bloomberg.

Компания ведет переговоры со швейцарскими властями, чтобы выпустить там токены через свою местную структуру, и рассчитывает распространить эту концепцию и на другие металлы, а также создать платформу для трансакций между отделами внутри компании, сообщает РБК .

По словам Потанина, децентрализированные трансакции в токенах проще и удобнее и его компания хочет быть активным участником этого процесса.

При этом глава «Норникеля» ведет переговоры с законодателями и ЦБ для создания регулирования криптовалютной сферы. Если законопроект будет принят летом, он сможет запустить платформу к концу года.

Запуск всех цифровых платформ обойдется «Норникелю» и Потанину в 5—6 млн долларов, а обеспечение их работоспособности может стоить несколько миллионов долларов ежегодно.