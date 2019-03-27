Следствие в среду просит суд арестовать бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании Михаилу Абызову и другим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Также представитель СК добавила, что проводится проверка Абызова и его сообщников на причастность к другим преступлениям.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствие проверяет Абызова и его соучастников на причастность к другим преступлениям», — отметила она.

Абызов, как и другие фигуранты дела, не считает себя виновным, добавили в СК.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства», — сказала Петренко.

Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества Экс-министру грозит до 20 лет лишения свободы.

Экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 млрд рублей с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года и вывел средства за рубеж.

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.