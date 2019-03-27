Подключение банков к Системе быстрых платежей (СБП) позволит снизить комиссии за эквайринг, считает первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах пресс-конференции, посвященной созданию в России цифрового профиля гражданина.

«Сама Система быстрых платежей за счет того, что это российская разработка, за счет того, что мы понимаем, что можно предложить издержки для участников рынка ниже, чем они есть, — мы рассчитываем, что сами участники рынка могут понизить свои комиссии, которые они сейчас взимают с торговых точек», — прокомментировала она.