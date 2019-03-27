Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект об изменении действующего порядка начисления пенсий участникам Великой Отечественной войны. Речь идет в том числе о фронтовиках, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии, и лицах, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительных материалах разработчики отмечают, что «участникам Великой Отечественной войны установлены примерно равные дополнительные льготы в области пенсионного обеспечения, однако имеются существенные различия непосредственно в порядке исчисления пенсий». В связи с этим законопроектом предлагается не применять действующую ныне норму исчисления пенсий к ряду категорий участников ВОВ.

В 2012 году при расчете военной пенсии оклад по должности и званию учитывался в размере 54%, увеличиваясь ежегодно, пока не будет достигнут показатель в 100%. К настоящему моменту размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, увеличился до 72,23%.

В случае принятия законопроекта эта норма с 1 мая 2019 года перестанет действовать для тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ, для партизанов и членов подпольных организаций, для сотрудников разведки и контрразведки, для лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», для инвалидов с детства из-за ранения в боевых действиях во время 1941—1945 годов. Пенсии им будут начисляться «без ограничения размера денежного довольствия».