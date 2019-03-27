Промсвязьбанк запустил сервис «Электронный инкассатор», который автоматически пересчитывает купюры, определяет их подлинность, производит онлайн-зачисление средств на счет и формирует детализированную отчетность.

Выручку можно вносить в любое время и неограниченное количество раз, говорится в сообщении кредитной организации.

Также Промсвязьбанк осуществляет страхование наличности, проводит удаленный мониторинг, сервисное обслуживание и инкассацию устройств по мере наполнения.

Тарифы на электронную инкассацию устанавливаются индивидуально и зависят от оборотов бизнеса.