Банк «Уралсиб» улучшил условия по ипотечному кредитованию для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Банк снизил размер первоначального взноса по ипотеке. Теперь для данной категории клиентов первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет 25% от стоимости объекта недвижимости. Ранее размер первоначального взноса был равен 40%», — уточняют в «Уралсибе».

Кроме того, в рамках программы рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков «Уралсиб» повысил максимальное значение коэффициента «кредит/залог». Теперь сумма кредита может достигать 75% от стоимости недвижимости, находящейся в залоге. В рамках данной программы клиенты могут рефинансировать ипотеку сторонних банков и дополнительно погасить задолженность по кредитным картам, потребительским и автокредитам.