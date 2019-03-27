«Ростелеком» провел исследование DDoS-атак, осуществлявшихся на российский сегмент Интернета в 2018 году. Как свидетельствует отчет, в 2018 году произошел резкий рост не только количества DDoS-атак, но и их мощности.

По сравнению с 2017 годом количество атак выросло почти в два раза — на 95%. Аналитики полагают, что во многом это связано с их дешевизной и эффективностью. При этом мощность DDoS-атак также резко возросла. Самая серьезная атака, зафиксированная «Ростелекомом» в 2018 году, осуществлялась на телеком-оператора Dtel.ru. Ее интенсивность достигала 450 Гбит/с, тогда как рекорд 2017 года — 54 Гбит/с. Самая продолжительная DDoS-атака длилась 280 часов (11 суток и 16 часов). Для сравнения, в среднем такие атаки длятся полтора-два часа.

Чаще всего злоумышленники атакуют компании, относящиеся к сферам игровой индустрии и электронной коммерции. Доля атак на игровые серверы составила 64%. По прогнозам аналитиков, данная картина не изменится в ближайшие годы, а с развитием киберспорта можно ожидать увеличения числа атак на отрасль. Предприятия электронной коммерции стабильно «удерживают» второе место (16%). Доля DDoS-атак на телеком выросла с 5% до 10%, а доля атак, приходящихся на образовательные учреждения, напротив, резко сократилась — с 10% до 1%. Рост среднего числа атак на одного клиента составил 45% для игрового сегмента, 19% — для игровой коммерции.



Пик DDoS-атак в 2018 году пришелся на ноябрь и декабрь. Эти месяцы считаются ключевыми с точки зрения продаж в сегменте электронной коммерции — покупательская активность растет в связи с предпраздничным периодом и стартом крупных распродаж. DDoS позволяет на время заблокировать ресурсы конкурента или может использоваться злоумышленниками в качестве орудия шантажа тех компаний, которые в ноябре и декабре получают большую часть выручки.

