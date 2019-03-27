Внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование позволило за пять лет почти вдвое увеличить объем налоговых поступлений в бюджет РФ, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, выступая с докладом на XII пленарном заседании Форума по налоговому администрированию в Сантьяго (Чили).

«Благодаря внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование за последние пять лет службе удалось увеличить поступления в бюджет почти вдвое, а также сделать процесс уплаты налогов удобным для налогоплательщиков», — приводит пресс-служба ФНС слова Мишустина.

Глава ФНС указал, что налоговые администрации должны быть преобразованы в адаптивные цифровые платформы для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики, и представил вариант такой платформы, разработку которой ведет налоговая служба.

«Служба создает виртуальную трансакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент трансакций», — указал Мишустин. Одним из элементов цифровой платформы стало мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, которое позволило максимально упростить налоговое администрирование для этой категории налогоплательщиков, добавил он.

Мишустин также представил на заседании проект ФНС по внедрению онлайн-касс. «Мы практически создали собственный Интернет вещей, который теперь предоставляет информацию о розничных продажах в реальном времени со всей России. Количество кассовых аппаратов в стране увеличилось более чем вдвое, а поступления НДС в розничном секторе выросли на 38% за первый год работы», — указал он.

ФНС намерена принять активное участие в проекте по разработке глобальной стратегии цифрового развития налоговых органов до 2030 года и формирования видения налоговой администрации будущего, представленном руководством форума, а также продолжит курировать сообщество по цифровой трансформации, отметили в пресс-службе.