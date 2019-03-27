Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначен куратором социально-экономического развития Республики Тыва. Об этом глава Минэкономразвития написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня прошло совещание у премьер-министра по вопросу социально-экономического развития регионов с непростой ситуацией. Принято решение закреплять за такими регионами кураторов на уровне не ниже федерального министра. Куратором социально-экономического развития Республики Тыва в правительстве назначен я», — написал Орешкин.

Задача ближайших недель — принять все решения, необходимые для строительства железной дороги Кызыл — Курагино, отметил министр.