Совет директоров Банка России принял решение установить плату за право пользования безотзывной кредитной линией (БКЛ), открываемой с 1 мая 2019 года в соответствии с договором об открытии безотзывной кредитной линии, в размере 0,5% в год от установленного для кредитной организации максимально возможного лимита БКЛ. Об этом сообщили в Центробанке, уточнив, что по ранее открытым БКЛ плата сохранится на прежнем уровне до истечения их срока.

Согласно материалам ЦБ, в настоящий момент плата составляет 0,15% от максимального лимита.

Как поясняется в сообщении пресс-службы регулятора, его совет директоров, принимая решение по изменению параметров БКЛ, исходил из следующего.

Объем высоколиквидных активов, доступных на рынке, за последние годы значительно вырос, поэтому потребность в использовании открываемых Банком России БКЛ в качестве дополнительной опции для выполнения норматива краткосрочной ликвидности снижается. В период, предшествующий внедрению норматива, на фоне структурного дефицита ликвидности у российских кредитных организаций наблюдался недостаток высоколиквидных активов в целях расчета соответствующего норматива, однако в настоящее время банковский сектор функционирует в условиях структурного профицита ликвидности. В дальнейшем ожидается, что объем доступных банкам активов, соответствующих критериям «Базеля III», будет расти.

По оценкам Банка России, в ближайшие годы ожидается сохранение профицита ликвидности банковского сектора. В этих условиях объем средств кредитных организаций, размещенных на корреспондентских счетах, в депозитах и купонных облигациях Банка России, останется существенным. Увеличится и предложение на рынке ОФЗ. В соответствии с планами Минфина России по выпуску облигаций федерального займа, объем рынка ОФЗ на начало 2022 года может составить около 12,4 трлн рублей (прирост по сравнению с объемом на 1 января 2019 года — 5,1 трлн рублей). В связи с этим системно значимые кредитные организации имеют возможность соблюдать норматив краткосрочной ликвидности преимущественно за счет рыночных инструментов.

ЦБ в 2019 году может пересмотреть параметры безотзывных кредитных линий для системных банков Для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27) отдельные системные банки продолжают использовать безотзывные кредитные линии, указывают в ЦБ.

В соответствии с международными стандартами Базельского комитета по банковскому надзору, при оценке уровня платы за право пользования БКЛ принимается во внимание разница между доходностью высоколиквидных активов и доходностью менее ликвидных активов сопоставимого кредитного качества. Повышение платы за БКЛ будет способствовать усилению стимулов к соблюдению банками норматива краткосрочной ликвидности за счет формирования портфеля высоколиквидных активов, а не за счет использования БКЛ.



Напомним, ЦБ с 1 января 2016 года ввел норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций, предусмотрев возможность открытия таким организациям (а также их «дочкам» с капиталом более 25 млрд рублей и долей системного банка более 50%) безотзывной кредитной линии с лимитом не более величины регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов. Безотзывная кредитная линия открывается Банком России на один год (с возможностью открытия новой по истечении этого срока). За право использовать БКЛ организация пока платит 0,15% от величины установленного в договоре максимально возможного лимита, а ставка по кредитам, которые могут быть предоставлены в рамках БКЛ на срок до 90 дней, равна ключевой ставке ЦБ плюс 1,75 процентного пункта (сейчас это 9,5% годовых исходя из размера ключевой ставки 7,75%). Банк России не может расторгнуть договор до истечения срока действия безотзывной кредитной линии и изменить ее параметры в одностороннем порядке.