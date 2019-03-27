Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по обвинению в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Абызову меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила постановление судья Наталия Дударь.



Как сообщалось, адвокаты Абызова предложили суду за освобождение своего подзащитного залог в 1 млрд рублей. «Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», — заявил его адвокат Александр Аснис.

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За Абызова готовы были поручиться глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и зампред ВЭБа Наталья Тимакова.

Экс-министру грозит до 20 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 млрд рублей с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года и вывел средства за рубеж.

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Кроме того, проводится проверка Абызова и его сообщников на причастность к другим преступлениям.

Абызов, как и другие фигуранты дела, не считает себя виновным.

Басманный суд Москвы в среду также арестовал на два месяца еще одну фигурантку по делу Абызова, Галину Фрайденберг — по подозрению в мошенничестве и участии в организованной группе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила судья свое решение. Таким образом, Фрайденберг отправляется в следственный изолятор до 25 мая.

Фрайденберг обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 210 УК (мошенничество в особо крупном размере и участие в организованной преступной группе).