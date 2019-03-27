В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.



«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московского региона, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.



По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

С июля 2013-го по май 2017 года ими через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций, открытых в различных банках, были обналичены денежные средства в размере более 53,1 млрд рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 1,8 млрд рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Уголовное дело направлено в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников преступной группы продолжается.