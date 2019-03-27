Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества четырех бывших контролирующих лиц Интеркоммерц Банка почти на 79,5 млрд рублей, говорится в определении суда.



Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 79,4 млрд рублей. Конкурсный управляющий поставил под сомнение «добросовестность ответчиков как участников гражданских правоотношений, что позволяет говорить о возможности злоупотребления правом со стороны контролирующих должника лиц, путем сокрытия и/или отчуждения имущества». По мнению АСВ, «данные обстоятельства объективно свидетельствуют о наличии потенциальной угрозы возможного неисполнения решения суда в последствии».

Однако суд посчитал, что управляющим не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о недобросовестности привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц, и о вероятности совершения ими действий по сокрытию имущества. Доводы конкурсного управляющего носят предположительный характер и документально не подтверждены, считает арбитраж.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене, которая значительно ниже стоимости их приобретения, сообщило в феврале АСВ. Также выявлены случаи списания денежных средств в пользу иностранной кредитной организации, что причинило Интеркоммерц Банку ущерб и привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов банка в полном объеме, сообщило в январе АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 14 июня 2016 года признал Интеркоммерц Банк банкротом. Функции конкурсного управляющего банком были возложены на АСВ.