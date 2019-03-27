Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Европейского центробанка (ЕЦБ) на максимально высоком инвестиционном уровне «AAA», прогноз «стабильный», говорится в релизе агентства.



Краткосрочный кредитный рейтинг эмитента ЕЦБ сохранен на отметке «A-1+».

«По нашему мнению, ЕЦБ обладает значительной гибкостью монетарной политики, а страны еврозоны в среднем имеют высокие суверенные рейтинги агентства», — говорится в сообщении.

«Стабильный» прогноз отражает мнение S&P о том, что поддерживающие рейтинг факторы (такие как высокая гибкость монетарной политики ЕЦБ и кредитоспособность стран еврозоны) сохранятся по крайней мере в течение следующих двух лет.

Аналитики агентства отмечают, что гибкость политики ЕЦБ поддерживается ролью евро как резервной валюты, а также его плавающим валютным курсом. По состоянию на III квартал 2018 года, на евро приходилось 20% глобальных валютных резервов, по подсчетам МВФ.

Оценка средневзвешенного с учетом ВВП странового рейтинга стран — членов еврозоны («AA-»), которая остается на три ступени ниже рейтинга ЕЦБ, была включена в оценку рейтинга регулятора наряду с оценкой агентством желания и возможности наиболее кредитоспособных центробанков стран еврозоны поддерживать доверие к евро.