Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием «темный режим» в версии программы на платформе Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение появилось в бета-версии мессенджера 2.19.82. При включении «темного режима» меняется цветовая гамма приложения — фон становится черным, а текст отображается белым.

На данный момент функция доступна только в бета-версии, дата ее релиза неизвестна.

Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера тестируют функцию «Информация о переадресации», при использовании которой пользователь будет знать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано. При этом сообщения, которые были пересланы более четырех раз, будут помечаться специальным символом.