Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского. Об этом пишет газета «Коммерсант», которая ознакомилась с предварительной версией законопроекта о санации частных пенсионных фондов.

Как напоминает издание, основные положения документа изложил в середине марта зампред ЦБ Владимир Чистюхин на заседании рабочей группы по НПФ при комитете по финансовому рынку Госдумы. Получение документа от одной из пенсионных саморегулируемых организаций подтвердили несколько фондов. Законопроект вносит поправки в законы «О негосударственных пенсионных фондах», «О Банке России» и «О банкротстве». Как ранее указывал Чистюхин, концепция санации была разработана ЦБ совместно с Минфином. Минфин перенаправил вопросы «Коммерсанта» в Банк России, который ответил, что законопроект находится в стадии разработки, а потому «комментарии преждевременны».

Согласно законопроекту, за счет средств ЦБ будет формироваться Фонд консолидации пенсионного сектора. При этом управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) будет осуществлять меры по предупреждению банкротства НПФ за счет средств нового фонда. С помощью этой управляющей компании ЦБ санирует банки с 2017 года. В целом предлагаемый механизм санации НПФ похож на действующую схему оздоровления банков. УК ФКБС в качестве временной администрации будет проводить докапитализацию проблемного НПФ — за счет средств ЦБ, который таким образом станет акционером проблемного фонда. В дальнейшем УК ФКБС может использовать восстановленные собственные средства НПФ для пополнения накоплений и резервов, которые в будущем пойдут на пенсионные выплаты гражданам.

Похожий механизм использовался для решения финансовых проблем трех фондов, вошедших в периметр санации Центробанком банка «ФК Открытие». Однако, как показал опыт, это не решает проблему ликвидности, возникающую вследствие оттока клиентской базы, отмечает издание. Так, например, с этим столкнулся НПФ «Открытие», объединивший проблемные фонды. Обсуждая проблемы оздоровления пенсионных фондов, участники рынка называли подобные оттоки в качестве одной из проблем, с которой может столкнуться санатор.

Проблемные НПФ «вынуждены отдавать последнюю ликвидность на переходы из своих фондов, потому что люди бегут от нулевой или отрицательной доходности, а решить этот вопрос эти фонды самостоятельно уже не могут», говорил заместитель гендиректора НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» Александр Львов на МФК прошлым летом.

Согласно законопроекту, частично мгновенный риск ликвидности может быть купирован с помощью моратория на удовлетворение прав кредиторов НПФ, который, в частности, включает «приостановку» обязательств на перевод пенсионных накоплений из санируемого фонда другому страховщику. Во время моратория нельзя будет получить выкупную сумму при досрочном расторжении договора, а также перевести средства, сформированные по НПО, в другой фонд. Максимальный срок моратория — три месяца, но он может продлеваться на время работы временной администрации. На средства, попавшие под мораторий, будет начисляться доходность (две трети от ключевой ставки ЦБ).



«У санируемого НПФ активы явно не в порядке, и при больших оттоках реализовать большую их часть либо технически невозможно, либо можно с колоссальным убытком, — отмечает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. — Это ведет к невозможности выполнить обязательства или к недополученной клиентами доходности». «Если прописана возможность использовать мораторий на все время работы в фонде временной администрации, то, видимо, она будет использоваться полностью», — говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, время ее действия будет зависеть от проблем и масштабов НПФ, но за этот период фонд благодаря докапитализации и возможному выкупу проблемных активов получит необходимую ликвидность и сможет рассчитаться с клиентами.