Пользователи платформы RUNET-ID.com с 27 марта могут заказать платежную карту RUNET-ID PAY и получать особые привилегии. Карты будут выпущены ограниченным тиражом. Виртуальный банковский продукт построен на технологической платформе APIBank в партнерстве с банком «КУБ», который входит в группу Газпромбанка.

«Паспорт рунетчика» — карта RUNET-ID PAY — будет работать и на других крупных событиях. Ее обладателям организаторы предложат специальные условия на билеты и дополнительные товары и услуги. По карте участники программы получат 25% скидки на билеты, 15% — на проживание, питание и парковку в отелях «Лесные дали» и «Поляны», а также 20% на фудкорте.

Клиент может выпустить виртуальную карту и заказать пластиковую Visa, которую получит либо при регистрации на форуме, либо на стенде APIBank в дни проведения мероприятия с 17 по 19 апреля. Карту можно привязать к платежным приложениям Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Виртуальная карта пополняется бесплатно в профиле на портале RUNET-ID или в личном кабинете на сайте форума, пластиковая — в банкоматах Газпромбанка.

Карту можно заказать в личном кабинете на сайте форума .

Российский интернет-форум пройдет 17—19 апреля 2019 года в подмосковном пансионате «Лесные дали». Для участия в РИФ+КИБ необходимы регистрация и оплата регистрационного взноса. Подробная информация представлена на сайте форума .