Сбербанк запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых, а также начал тестирование функционала сервиса регистрации граждан как плательщиков «Налога на профессиональный доход» в приложении «Сбербанк Онлайн».

Пакет услуг даст возможность самозанятым проконсультироваться у юриста, создать свой сайт, получить доступ к образовательной платформе «Деловая среда» и использовать онлайн-календарь для записи клиентов, говорится в сообщении кредитной организации.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого и осуществлять необходимые операции для ведения своего дела можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». До конца I квартала 2019 года решение будет доступно всем пользователям «Сбербанк Онлайн».

Таким образом, самозанятый сможет привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным обслуживанием, автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физических лиц на выбранную карту, формировать чеки вручную, подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога в ФНС, отозвать ошибочно сформированный чек.