Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT .

Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей).

За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).

Замыкают пятерку лидеров профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тыс.) и область транспортировки и хранения (46,9 тыс.).

Меньше всего в январе этого года зарабатывали работники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тыс.), представители сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тыс.).

В целом по России средняя зарплата в январе 2019 года составила 42,2 тыс. рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.