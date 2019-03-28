Одной из причин решения «Ростелекома» консолидировать 100% мобильного оператора Tele2, о котором было объявлено ранее в марте, явилось то, что актив в целом стал более привлекательным. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Как сообщалось, госкомпания уже владеет 45% Tele2 и выкупит оставшиеся 55% у ВТБ, структур банка «Россия» и Алексея Мордашова.

«Мы постоянно думали о том, как должна быть организована работа с Tele2, управление компанией, наверное, последние два года. И ситуация тоже менялась. Во-первых, акционерам вместе с менеджментом удалось вывести компанию в область устойчивого роста. По итогам 2018 года мы видим, что у них увеличиваются выручка, маржинальность, ARPU (средняя выручка на абонента. — Прим. «Коммерсанта»), в общем, компания стала сильной и уверенной», — рассказал глава «Ростелекома».

Вторым фактором он назвал то, что проект MVNO (виртуальный мобильный оператор) показывает хорошие результаты, «спрос на конвергентные пакеты есть и у населения, и у бизнеса, и у государства».

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2.

«И третья история — это активное обсуждение и результаты нашего сотрудничества с «МегаФоном» по подходам к созданию сетей связи пятого поколения. Это такой многофакторный анализ: с одной стороны, нам удалось вывести компанию на уверенный рост, мы видим уже синергию текущую, а с другой стороны, у нее есть важный стратегический потенциал», — сказал топ-менеджер.

Он объяснил, почему пятое поколение связи важно именно для «Ростелекома»: «У нас сотни тысяч корпоративных клиентов — этим мы отличаемся от многих других операторов, — и многим из них те решения по индустриальному Интернету, которые обсуждаются, начинают тестироваться, будут нужны. А для этого нам потребуется инфраструктура, в том числе беспроводная. Вообще, 5G — первый мобильный стандарт, который рассчитан на обслуживание огромного количества пользователей IoT — машин, датчиков, разного рода устройств. И мы видим, что все крупные мировые операторы, которые похожи на нас, как и мы на них, они такие же конвергентные — объединяющие фиксированные и беспроводные технологии».

Осеевский не стал комментировать упомянутую изданием оценку, согласно которой недостающие 55% Tele2 обойдутся «Ростелекому» в 102,3 млрд рублей. «Сейчас работает профессиональный оценщик, изучает отчетность Tele2. Поэтому я даже и ответить не могу. Не потому, что не хочу или нельзя из-за каких-нибудь регламентов, а потому, что сегодня цифры просто нет. Мы понимаем масштаб бизнеса Tele2, но оценка формально отсутствует. Работа идет. Окончательное решение будет принимать совет директоров «Ростелекома», всесторонне рассмотрев инициативу менеджмента», — заявил он.

При этом Осеевский указал, что Tele2 продолжит работать под существующим брендом в качестве дочерней компании «Ростелекома». Менять гендиректора «дочки» компания также не собирается: «Там сильная команда, которая результатами доказала свою эффективность, поэтому Сергей Эмдин и все его заместители продолжат работать».

Что касается возможности объединения розничных сетей Tele2 и «Ростелекома», то это, по словам Осеевского, «стратегический вопрос», который «надо рассматривать не только с точки зрения объединения». «Нам в принципе нужно понять, какой должна быть розничная сеть оператора: собственная или франшиза, какого объема, с каким функционалом. Мы эту тему будем с Tele2 обсуждать. У нас большая розничная сеть, а у них — еще больше. В том числе у них много партнеров, которые работают по франшизе. Повышение эффективности розницы — важный элемент нашей стратегии на ближайшие годы», — отметил глава «Ростелекома».



При этом он подчеркнул, что у компаний «нет взаимной каннибализации» в рознице. «В этом разделении есть логика. Мы продаем мобильные услуги в пакете с фиксированными нашим действующим клиентам. У нас нет открытой рекламы как сотового оператора на рынке, мы этим не занимаемся, работаем через прямые продажи. А задача Tele2 — привлечение клиентов с рынка и обслуживание собственной абонентской базы. Поэтому у нас нет взаимной каннибализации», — заключил президент «Ростелекома».