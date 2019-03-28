Участие в проекте платежных систем Visa и Mastercard «Эквифакс» пока не комментирует

Бюро кредитных историй «Эквифакс» запустило новый сервис оценки кредитных рисков клиентов по истории их покупок. Об этом Банки.ру рассказал генеральный директор БКИ Олег Лагуткин.

Он объяснил, как будет работать новая система и как будет производиться расчет скорингового балла.

«Расчет скорингового балла производится ежедневно на стороне платежной системы. Расчет проводится по всем клиентам, участвующим в проекте. Результаты ежедневно передаются в бюро, которое аккумулирует у себя эту информацию. При поступлении запроса от банка-кредитора за получением скорингового балла бюро находит в системе необходимую информацию и передает ее банку-кредитору», — рассказал Лагуткин.

По его словам, в проекте участвуют уже 15 банков.

«На текущий момент в проекте участвуют 15 банков. Предпочитаем не заглядывать в будущее относительно планов участников рынка по использованию того или иного сервиса бюро. Мы сотрудничаем со всеми банками, и если кому-то будет интересно участие в данном проекте, мы будем рады каждому новому участнику», — добавил глава БКИ.

Участие в проекте платежной системы Mastercard «Эквифакс» пока не комментирует. Visa является партнером БКИ по работе над сервисом. Об этом в пресс-службе Visa также рассказали ТАСС .

«Категория карты, частота покупок и места их совершения, объем трат — эти параметры многое говорят о заемщике. Visa может проанализировать, как, где и при каких обстоятельствах человек тратит по картам разных банков, и дать целостную картину его поведения, присвоив ему скоринговый балл. Используя этот балл, банк может принять решение о выдаче кредита клиентам, которым он бы раньше его не выдал, потому что не обладал достаточной информацией, либо о невыдаче невозвратного кредита», — говорится в сообщении пресс-службы, имеющемся у ТАСС.

Лагуткин также рассказал, что по итогам пилотного проекта повышается качество скоринговых моделей банков.

«Если в качестве отправной точки взять качество скоринговых моделей бюро, то дополнительный прирост в среднем для рынка составляет 5—7 процентных пунктов gini, а для отдельных партнеров достигает 10 процентных пунктов gini (gini — это показатель качества скоринговой модели). Большинство наших партнеров, безусловно, заинтересованы в том, чтобы настолько увеличить качество своих кредитных процедур», — отметил он.

В дальнейшем на базе этого сервиса может быть создан ряд других, например по расчету уровня дохода клиента. «Такой сервис будет наиболее актуальным в условиях ожидаемого введения регуляторных требований к расчету показателей долговой нагрузки», — добавил гендиректор «Эквифакса».