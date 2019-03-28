Минэкономразвития РФ предложило ограничить действие требований контрольно-надзорных органов к бизнесу самозанятых, сообщил в четверг ТАСС замглавы министерства Вадим Живулин.

«Текущий режим контрольно-надзорной деятельности не должен распространяться на самозанятых в полной мере, где-то необходимо ограничение. Но при этом мы понимаем, что определенное внимание должно быть направлено на качество работы граждан, которые работают в секторе услуг, (поставляют) продукты питания и так далее», — сказал он, добавив, что в ближайшее время этот вопрос планируется обсудить в правительстве РФ.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение «Мой налог». По данным общероссийской общественной организации «Опора России», статус самозанятых уже получили 47 тыс. человек.